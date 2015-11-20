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إسرائيل تعيد النظر فى منح تصاريح عمل خاصة لاكثر من 1000 فلسطينى

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إسرائيل تعيد النظر فى منح تصاريح عمل خاصة لاكثر من 1000 فلسطينى إسرائيل تعيد النظر فى منح تصاريح عمل خاصة لاكثر من 1000 فلسطينى

>ذكر تقرير اخبارى ان الاجهزة الامنية تعيد النظر فى طرق منح تصاريح العمل الخاصة التى يحملها نحو 1200 فلسطينى علما بان منفذ الاعتداء فى تل ابيب امس الخميس كان يحمل مثل هذا التصريح .

واكد مصدر امنى انه لن يتم فرض قيود على 200 الف فلسطينى يحملون تصاريح عمل واقامة عادية فى اسرائيل، موضحا ان اسرائيل ليست معنية بجعل هؤلاء الفلسطينيين متذمرين بسبب كونهم عاطلين عن العمل، بحسب الاذاعة الاسرائيلية .

يشار الى ان 52 الف فلسطينى من الضفة الغربية يتوجهون الى اماكن عملهم فى اسرائيل يوميا.

ويحمل معظمهم تصاريح يومية فيما يحمل اقل من ثلث منهم تصاريح بالمبيت بناء على طلب ارباب عمل.

وتقدر الاجهزة الامنية عدد الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد دون تصاريح يوميا ب40 الفا.

ياتى هذا الاجراء بعد مقتل شخصين اسرائيليين طعنا فى تل ابيب ،كما وقتل ثلاثة اسرائيليين ايضا فى الضفة الغربية فى حادث اطلاق نار امس الخميس وذلك وسط موجة العنف التى اندلعت بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ مطلع الشهر الماضي
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