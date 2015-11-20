أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رويترز: صفقة لطائرات السوخوي بين روسيا والصين

Google+ Print
رويترز: صفقة لطائرات السوخوي بين روسيا والصين رويترز: صفقة لطائرات السوخوي بين روسيا والصين

أرشيفية

قال مصدر في صناعة الأسلحة الروسية لرويترز إن الصين ستشتري 24 طائرة مقاتلة طراز سوخوي 35 وهي صفقة تزيد قيمتها على ملياري دولار في خطوة قد تساعد روسيا قي ظل الضغوط المالية التي تعاني منها.

وأكدت متحدثة باسم مجموعة روستيك الدفاعية المملوكة للدولة توقيع صفقة بين الدولتين وأنها تشمل طائرات سوخوي 35 لكنها أحجمت عن اعطاء المزيد من التفاصيل.

وستجعل هذه الصفقة الصين أول دولة تشتري هذا النوع المتطور من الطائرات الروسية الحربية وهي أكبر صفقة على الاطلاق بين البلدين لشراء طائرات حربية.

ونقلت وسائل الاعلام الصينية ما أوردته وسائل الاعلام الروسية عن الصفقة. ولم تعلق الصينية بما يتفق مع سياستها الخاصة بالصفقات العسكرية.

وقالت صحيفة كومرسانت الروسية إن روسيا والصين تجريان محادثات منذ سنوات بشأن طائرات سوخوي 35 وفي عام 2012 وقعت الدولتان اتفاقا مبدئيا لتشتري بكين بعض الطائرات.

وتسعى موسكو لتعزيز روابطها التجارية والمالية مع بكين بعد توتر علاقاتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وأجرى وفد يمثل الصناعات الحربية والجوية الصينية محادثات هذا الأسبوع مع شركة يونايتد إنجين كورب الروسية لصناعة محركات الطائرات المملوكة للدولة لبحث امكانية تنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير وانتاج محركات الطائرات العسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى