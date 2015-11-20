رويترز: صفقة لطائرات السوخوي بين روسيا والصين

قال مصدر في صناعة الأسلحة الروسية لرويترز إن الصين ستشتري 24 طائرة مقاتلة طراز سوخوي 35 وهي صفقة تزيد قيمتها على ملياري دولار في خطوة قد تساعد روسيا قي ظل الضغوط المالية التي تعاني منها.

وأكدت متحدثة باسم مجموعة روستيك الدفاعية المملوكة للدولة توقيع صفقة بين الدولتين وأنها تشمل طائرات سوخوي 35 لكنها أحجمت عن اعطاء المزيد من التفاصيل.

وستجعل هذه الصفقة الصين أول دولة تشتري هذا النوع المتطور من الطائرات الروسية الحربية وهي أكبر صفقة على الاطلاق بين البلدين لشراء طائرات حربية.

ونقلت وسائل الاعلام الصينية ما أوردته وسائل الاعلام الروسية عن الصفقة. ولم تعلق الحكومة الصينية بما يتفق مع سياستها الخاصة بالصفقات العسكرية.

وقالت صحيفة كومرسانت الروسية إن روسيا والصين تجريان محادثات منذ سنوات بشأن طائرات سوخوي 35 وفي عام 2012 وقعت الدولتان اتفاقا مبدئيا لتشتري بكين بعض الطائرات.

وتسعى موسكو لتعزيز روابطها التجارية والمالية مع بكين بعد توتر علاقاتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وأجرى وفد يمثل الصناعات الحربية والجوية الصينية محادثات هذا الأسبوع مع شركة يونايتد إنجين كورب الروسية لصناعة محركات الطائرات المملوكة للدولة لبحث امكانية تنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير وانتاج محركات الطائرات العسكرية.