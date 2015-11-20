ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة بأم القيوين

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، من ضبط شخصين في قضيتين منفصلتين انتحلا فيهما صفة عناصر من الشرطة لارتكاب سرقات.

وأوضحت شرطة أم القيوين أنها "ضبطت في القضية الأولى شخصاً من الجنسية الخليجية، سبق أن اتهم في عدة قضايا سرقة منازل وانتحال صفة عناصر الشرطة".

وقالت: "ترجع تفاصيل القضية إلى ورود عدة بلاغات وشكاوى من أشخاص تعرضوا لوقائع سرقة عن طريق شخص كان يرتدي الزي الوطني، بعد أن يقوم بادعائه بأنه من رجال الشرطة، يقوم بالدخول لمنازلهم وتفتيشها والاستيلاء على محافظهم الشخصية، وما تحويه من نقود ويلوذ بالفرار، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ لضبط الجاني".

وخلال فترة وجيزة تمكن الفريق من رصد أحد الأشخاص المشتبه بهم بناءً على ما أدلى به الشاكون من أوصاف الشخص، حيث تم ضبطه وإحالته للنيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قضية أخرى تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط شخص آخر بتهمة انتحال صفة عناصر الشرطة والسرقة، حيث قام بإيقاف إحدى المركبات وطلب من المجني عليه النزول وباشر في تفتيشه وتفتيش المركبة، مدعياً أنه من الشرطة، واستولى على محفظته، وما تحويه من مبالغ مالية حيث طلب من المجني عليه اللحاق به إلى أحد مراكز الشرطة بعدها لاذ بالفرار، وتم ضبطه لاحقاً من قبل رجال التحريات والمباحث الجنائية وإحالته للنيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ودعت شرطة أم القيوين الجمهور الى التعاون مع الشرطة في حالات الاشتباه بمنتحلي صفة الموظف العام بسرعة الإبلاغ عنهم بالاتصال على غرفة العمليات (999) والانتباه جيداً إلى أوصافهم، وأرقام وأصناف المركبات التي يستعملونها، ناصحة الجمهور، بالوعي والتمتع بحقوقهم القانونية، وعدم الانصياع إلى أية دعوة مشبوهة للتحقيق من هوياتهم، ما لم تتم وفق الطرق القانونية المعروفة.

>