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تعرف على تأثير اضطراب الغدة الدرقية على الجسم

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تعرف على تأثير اضطراب الغدة الدرقية على الجسم تعرف على تأثير اضطراب الغدة الدرقية على الجسم
اضطراب الغدة الدرقية أحد المشاكل الصحية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، ما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل الصحية للمصاب.

الغدة الدرقية


>وعن الغدة الدرقية يقول دكتور سامح عبد الحميد مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بطب الأزهر، إن الغدة الدرقية أحد أهم الغدد الموجودة بالجسم نظرًا لأنها تقوم بإفراز هرمون يقوم بتنظيم عمل وظائف أجهزة الجسم.

تأثير اضطراب الغدة الدرقية على صحة الجسم


>واستكمل د.سامح قائلاً "هناك مهام ووظائف عديدة تقوم بها الغدة الدرقية بالجسم واضطراب الغدة الدرقية أحد العوامل التى تؤثر على نمو الطفل بصورة طبيعية وكذلك تنظيم مستوى السكر والأنسولين بالجسم".

أعراض اضطراب الغدة الدرقية


>لذلك ينصح د.سامح بضرورة إجراء الفحوص والتحاليل الخاصة باضطرابات الغدة الدرقية فى حالة ملاحظة ظهور بعض الأعراض مثل عدم نمو الطفل بصورة طبيعية حسب عمره أو الشعور بالتعب والإعياء بصورة مستمرة.

أهم فحوص اضطراب الغدة الدرقية


>وأضاف د.سامح قائلا: "هناك بعض التحاليل والفحوص التى يجب أن يجريها الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الغدة الدرقية مثل قياس مستوى TSH " T4،T3".

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