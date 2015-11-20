في_الكلاسيكو - فيديو.. هل تعلم أن بينيتث دك برشلونة برباعية بـ10 لاعبين وجرده من لقب الأبطال؟

هو الكلاسيكو الأول لرافاييل بينيتث مدرب ريال مدريد لكنها ليست المواجهة الأولى في تاريخه ضد برشلونة الذي قاد أمامه 4 فرق مختلفة.

ينتظر العالم بشغف معتاد موقعة الكلاسيكو السبت بين المضيف ريال مدريد وبرشلونة على مسرح سانتياجو برنابو في مواجهة جديدة ستجمع ما بين المدرب الإسباني والفريق الكاتالوني.

فلقد واجه بينيتث البلوجرانا 11 مرة من قبل آخرها عندما أطاح بهم من دوري أبطال أوروبا عام 2007 وجردهم من اللقب قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام سلفه في ريال مدريد المدرب كارلو أنشيلوتي.

فريق الأحلام

أول مرة وقف فيها بينيتث وجها لوجه ضد برشلونة كان مدرب الأخير هو الأسطورة الحية والأب الروحي للبلوجرانا يوان كرويف مكون فريق الأحلام في التسعينيات.

كان بينيتث يقود فريقا كبيرا لأول مرة في مسيرته التدريبية بعد رحيله عن رديف ريال مدريد. تولى ريال فالادوليد موسم 1995-1996 ليخسر في الدور الأول أمام برشلونة 2-صفر حين كان جوسيب جوارديولا لاعبا في الأخير وحارس المرمى هو كارلس بوسكيتس والد سيرخيو بوسكيتس.

المباراتان التاليتان أمام برشلونة خسرهما أيضا بينيتث حين قاد إكستريمادورا للصعود للدرجة الأولى وهزمه البلوجرانا 1-صفر و2-1 موسم 1998-1999.

لويس إنريكي مدرب برشلونة الحالي سجل في اللقاء الثاني إضافة لباتريك كلويفرت تحت أنظار القائد لويس فان جال.

الخفافيش

كان فالنسيا أول فريقا من الكبار يقوده بينيتث. قضى الفريق معه سنوات لا تنسى من ذاكرة عشاقه توج فيها بلقب الدوري مرتين (2002 و2004) بعد خسارته لنهائيين في دوري أبطال أوروبا (2000 و2001) مع مدرب مصر الحالي هيكتور كوبر.

واجه بينيتث برشلونة 6 مرات خلال المواسم الثلاثة. فاز 3 مرات منها 2 في كامب نو وخسر إثنتين.

ويبقى لقاء الدور الأول لموسم 2002-2003 عالقا في الأذهان لتفوق فالنسيا على برشلونة في عقر داره بنتيجة 4-2 رغم خوضه للشوط الثاني بأكمله بـ10 لاعبين بعد طرد الحارس سانتياجو كانيزارس في الدقيقة 42 ولأن اللقاء شارك فيه مع الفريق الكاتالوني نجم الخفافيش السابق جايزكا مينديتا.

هذه كأسنا

بعد رحيله عن فالنسيا قاد بينيتث نادي ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا في أول موسم (2004-2005) وفاز برشلونة باللقب في العام التالي ثم حانت المواجهة بينهما موسم 2006-2007 حين كان البلوجرانا يدافع عن لقبه.

هذه المواجهة هي الوحيدة بين بينيتث وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا. اصطدم ليفربول برجال فرانك ريكارد في دور الـ16. ليونيل ميسي وأندريس إنييستا هما الوحيدان من جيل البلوجرانا الحالي اللذان خاضا تلك الموقعة.

فاز ليفربول بهدفين مقابل هدف في قلب كامب نو وخسر في أنفيلد رود بهدف وحيد ليطيح ببرشلونة من المسابقة ويواصل مشواره إلى أن خسر النهائي أمام ميلان.



>2007 (February 20) Barcelona (Spain) 1... by sp1873

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