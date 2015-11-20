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رامبو يحكي.. مكالمة الفجر التي رحل بعدها رونالدو عن إنتر بسبب مدرب مصر

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رامبو يحكي.. مكالمة الفجر التي رحل بعدها رونالدو عن إنتر بسبب مدرب مصر رامبو يحكي.. مكالمة الفجر التي رحل بعدها رونالدو عن إنتر بسبب مدرب مصر

كان هدافا لكأس العالم. لا يوجد مهاجم أفضل منه على وجه الكرة الأرضية ولم يستطع إنتر ميلان الحفاظ عليه فرحل إلى ريال مدريد بسبب مدرب منتخب الحالي.

أعاد كريستيان فييري نجم الكرة الإيطالية السابق والذي كان يلقب بـ"رامبو" إلى الأذهان قصة رحيل الظاهرة رونالدو عن النيراتزوري وقتما كان هيكتور كوبر هو مدرب الفريق.

ونشر "بوبو" في سيرته الذاتية (كياماتيمي بومبر) أو (استدع المهاجم) تفاصيل المكالمة الهاتفية بينه وبين رئيس إنتر ميلان السابق ماسيمو موراتي التي سافر بعدها نجم السيليساو إلى العاصمة الإسبانية.

يقول فييري:"في إحدى الليالي من شهر يوليو عام 2002 وجدت الهاتف يرن إنه موراتي يتصل بي في الساعة 3.30 صباحا".

"قال لي: بوبو.. بجواري ماركو ترونكيتي (رجل أعمال مشهور).. قلت له: يا رئيس.. لن نتحدث عن رحيل رونالدو".

"قال: هو يريد الرحيل..قلت: لا تفكر مطلقا في هذا الأمر.. لا نستطيع بيعه.. ستدمر كل شيء إذا فعلت ذلك".

"قال: هناك مشاكل بينه وبين كوبر.. قلت: المشاكل قد تم حلها.. قال: هو يريد التغيير يا بوبو".

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