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الأمم المتحدة تندد بالتدخل الإيراني والروسي في سوريا

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الأمم المتحدة تندد بالتدخل الإيراني والروسي في سوريا الأمم المتحدة تندد بالتدخل الإيراني والروسي في سوريا

مبنى الأمم المتحدة -صورة ارشيفية

أقرت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس قرارًا صاغته يندد بالتدخل الإيراني والروسي في سوريا وهو قرار رفضه الوفدان السوري والإيراني بوصفه لا يجدي وغير مبرر.

وبحسب رويترز وافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 دولة على القرار غير الملزم الذي أعدته السعودية بمشاركة قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.

وأيد القرار 115 دولة مقابل اعتراض 15 فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت.

وقال القرار دون الإشارة بشكل واضح إلى روسيا إن الجمعية العامة “تندد بقوة بكل الهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة وتطالب بوقفها فورا بالنظر إلى أن مثل هذه الهجمات تفيد ما يسمى بداعش والجماعات الارهابية الاخرى مثل جبهة النصرة.”

والصيغة التي أعد بها القرار تستهدف بشكل واضح روسيا التي تقصف قوات المعارضة في سوريا منذ شهرين.

وتقول موسكو إنها تهاجم داعش لكن المسؤولين الغربيين يقولون إن ضرباتها تستهدف في الأساس قوات المعارضة المسلحة الأخرى ومنها جماعات مدعومة من الغرب.

ويندد القرار أيضا “بكل المقاتلين الإرهابيين الأجانب…والقوى الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري خاصة ألوية القدس والحرس الثوري الإيراني وجماعات متشددة مثل حزب الله.”

وحث سفير السعودية عبد الله المعلمي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على دعم القرار معيدًا إلى الذاكرة الطفل السوري ايلان كردي (3 سنوات) والذي جرفت المياه جثته على شاطئ تركي في سبتمبر.

وقال “أناشدكم ألا تخذلوا ايلان..لا تقتلوه مرتين.”

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