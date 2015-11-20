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حبس تشكيل عصابى سرق 8 ملايين جنيه من رواد البنوك فى الجيزة

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حبس تشكيل عصابى سرق 8 ملايين جنيه من رواد البنوك فى الجيزة حبس تشكيل عصابى سرق 8 ملايين جنيه من رواد البنوك فى الجيزة
أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين رئيس النيابة بحبس "أحمد.ا" عاطل وزوجته "دعاء.م" و"هالة.أ" ربة منزل واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة لاتهامهم بسرقة 8 ملايين جنيه من عملاء البنوك بعد تتبعهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت مباحث الجيزة قد تمكنت من ضبط المتهمين بعد ورود معلومات تفيد بقيام عاطل يدعى "أحمد.ا" وشهرته "فرخة" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تتبع رواد البنوك وسرقتها، وكشفت التحريات أن المتهم يستعين بزوجته "دعاء.م" وربة منزل تدعى "هالة.ا" واثنين آخرين فى سرقة الضحايا.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقة بلغت حصيلتها 8 ملايين جنيه، وضبط بحوزة المتهم كارنيهات مزيفة إحداها منسوب لنقابة الإعلاميين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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