مباحث كوم أمبو تضبط عاطلا بحوزته 100 لفافة بانجو و190 قرصا مخدرا

تمكن رجال مباحث أسوان، من ضبط عاطل وبحوزته (100) لفافة صغيرة من البانجو المخدر، و(190) قرصا مخدرا لعقار التامول.

تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم بديوان مركز كوم أمبو لحين العرض على النيابة، حيث تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان اليوم إخطارا بضبط وحدة مباحث كوم أمبو، (ربيع. ع) عاطل 29 سنة وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 1.5 ) كجم، وكمية من العقاقير المخدرة ومقص حديدى.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، حسبما أفادت الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (5160) إدارى مركز كوم أمبو، وجارى العرض على النيابة.