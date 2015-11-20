ضبط 798 مخالفة مرورية فى حملة بقيادة مدير أمن الفيوم

قاد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، حملة مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن، بإشراف القيادات الأمنية استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 سيارة بدون رخصة تسيير، و27 سيارة بدون رخصة قيادة و18 انتظار خاطئ وحالة سير عكس اتجاه و7 سيارات متروكة، وسيارة بدون لوحات و4 حالات أجرة زيادة و35 حالة سرعة رادار وإجراء 23 تحليل مخدرات سلبى و3 تحليل إيجابى.

كما تم ضبط 23 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير و24 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة و11 دراجة بخارية بدون لوحات و9 دراجات متروكة و107 حالات سحب تراخيص وتم ضبط 257 حالة تصالح فورى، و231 مخالفة متنوعة وبلغ إجمالى المخالفات 798.

وفى مجال المرافق، تم ضبط عدد 60 حالة إشغالات متنوعة وتم تنفيذ 24 حالة إزالة متنوعة و85 حالة تجنيب وتنظيم.