أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 798 مخالفة مرورية فى حملة بقيادة مدير أمن الفيوم

Google+ Print
ضبط 798 مخالفة مرورية فى حملة بقيادة مدير أمن الفيوم ضبط 798 مخالفة مرورية فى حملة بقيادة مدير أمن الفيوم
قاد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، حملة مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن، بإشراف القيادات الأمنية استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 سيارة بدون رخصة تسيير، و27 سيارة بدون رخصة قيادة و18 انتظار خاطئ وحالة سير عكس اتجاه و7 سيارات متروكة، وسيارة بدون لوحات و4 حالات أجرة زيادة و35 حالة سرعة رادار وإجراء 23 تحليل مخدرات سلبى و3 تحليل إيجابى.

كما تم ضبط 23 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير و24 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة و11 دراجة بخارية بدون لوحات و9 دراجات متروكة و107 حالات سحب تراخيص وتم ضبط 257 حالة تصالح فورى، و231 مخالفة متنوعة وبلغ إجمالى المخالفات 798.

وفى مجال المرافق، تم ضبط عدد 60 حالة إشغالات متنوعة وتم تنفيذ 24 حالة إزالة متنوعة و85 حالة تجنيب وتنظيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365