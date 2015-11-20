طائرات التحالف تواصل قصف مواقع الميليشيات فى تعز اليمنية

>كثفت طائرات دول التحالف العربى قصفها لمواقع وتجمعات ميليشيات الحوثيين وصالح فى جبهات القتال بمدينة تعز وتركز القصف على مناطق بيرباشا وجامعة تعز غرب المدينة وتبة سوفتيل ومطار تعز الدولى ومحيط معسكر اللواء 22 بالجند شرقا ومنطقة الشريجة وجبل حمالة جنوب شرق المدينة فى مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى تعز فى تقريره عن عمليات اليوم الرابع لفك الحصار وتحرير المدينة، أن المعارك ازدادت حدتها بين الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المدعومين بقوات التحالف العربى فى بعض جبهات القتال، وقامت قوات الجيش والمقاومة بقيادة العميد عدنان بحصار مواقع تمركز المليشيات بمديرية المسراخ جنوب المدينة بعد معارك عنيفة وسيطرت على المرتفعات والجبال المطلة على منطقة المطالى والاقروض بالمسراخ وتدور اشتباكات عنيفة فى أطراف المديرية.

وأوضح المركز أن سبعة من عناصر الميليشيات قتلوا فى المعارك التى دارت أمس وأصيب 13 منهم فى حين قتل 3 عناصر من الجيش وأصيب 12، كما قتل 8 مدنيين وأصيب 11 فى عمليات القصف العشوائى التى قامت بها الميليشيات على الأحياء السكنية بينهم نساء وأطفال منهم 6 من أسرة واحدة، كما أطلقت الميليشيات 20 صاروخ كاتيوشا على منطقة الشقراء جنوب غرب مديرية الوازعية التى حررتها المقاومة منذ يومين ولم تقع أى إصابات.

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