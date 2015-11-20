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ميركل تواجه اختبارا كبيرا بشأن أزمة اللاجئين خلال مؤتمر حزبى

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ميركل تواجه اختبارا كبيرا بشأن أزمة اللاجئين خلال مؤتمر حزبى ميركل تواجه اختبارا كبيرا بشأن أزمة اللاجئين خلال مؤتمر حزبى

>تواجه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل اختبارا كبيرا لسلطتها السياسية اليوم الجمعة عندما تلقى كلمة خلال المؤتمر السنوى لحلفائها السياسيين فى حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى، الذى قاد حركة الانتقادات ضد تعاملها مع أزمة اللاجئين.

كان قرار ميركل الصادر فى سبتمبر بفتح الحدود الألمانية أمام اللاجئين الفارين من الصراعات فى أفريقيا والشرق الأوسط قد تسبب فى توترات بين ميركل وزعماء الاتحاد الاجتماعى المسيحى.

وسينعقد عقب مؤتمر حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى المؤتمر السنوى لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تقوده ميركل الشهر المقبل، حيث تعرض موقفها تجاه اللاجئين للانتقادات أيضا من بعض شرائح الحزب.

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