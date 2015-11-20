الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالا.. والعظمى فى القاهرة 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن يستمر الطقس غير المستقر، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على شمال البلاد وسيناء.

والطقس لطيف على السواحل الشمالية حتى القاهرة، معتدل جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على البحر المتوسط والأحمر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى فى القاهرة 17 والعظمى 22، وفى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23، وفى أسوان الصغرى 17 والعظمى 27.

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