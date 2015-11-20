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جثمان المصرى صالح الجبالى ضحية هجمات باريس الإرهابية يصل اليوم

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جثمان المصرى صالح الجبالى ضحية هجمات باريس الإرهابية يصل اليوم جثمان المصرى صالح الجبالى ضحية هجمات باريس الإرهابية يصل اليوم
يعود إلى أرض الوطن اليوم جثمان المواطن المصرى صالح الجبالى الذى قتل فى هجمات باريس الإرهابية الجمعة الماضية.

صرحت السفيرة سيريناد جميل، القنصل العام المصرى بالإنابة بباريس، بأنه سيتم إعادة جثمان المواطن المصرى صالح الجبالى الذى قتل فى هجمات باريس الإرهابية الجمعة الماضية، إلى أرض الوطن الجمعة.

وقالت القنصل المصرى- فى تصريح الخميس، إن القنصلية حصلت على إذن النيابة الفرنسية وتقرير الطب الشرعى للإفراج عن جثمان المواطن المصرى صالح الجبالى.

وكان المواطن المصرى صالح الجبالى، وهو من مواليد 1987، قد قتل فى اعتداءات إرهابية متزامنة وغير مسبوقة- تبناها تنظيم داعش- نفذها انتحاريون مدججون بالسلاح فى أماكن متفرقة بالعاصمة الفرنسية، ما أسفر عن وقوع 129 قتيلا و352 جريحًا.


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