مقتل 35 من الميليشيات فى بيحان بـ"شبوة" اليمنية

>أكد مصدر محلى فى مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن أن هناك نحو 35 جثة لعناصر من ميليشيات الحوثيين وصالح فى مدرسة فى بيحان.

ونقل موقع "هنا عدن" الإخبارى اليوم عن المصدر وشهود عيان أن عناصر الميليشيات حاولوا التقدم للتمركز فى مدرسة الجدفرة فقامت قوات المقاومة الشعبية بهجوم مفاجىء عليهم مما أدى إلى مقتل هذا العدد.

وشهدت منطقة وادى النحر ببيحان غرب شبوة مواجهات عنيفة مساء أمس فى مناطق الجدفرة والشعبة وقامت طائرات التحالف العربى بدعم المقاومة وقصفت تجمعات الميليشيات فى المنطقة ودمرت لهم مخزن أسلحة ومدفعية.

وشهدت مدينة بيحان مساء أمس اشتباكات بين قوات المقاومة والميليشيات التى ما زالت تسيطر على أجزاء من بيحان استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وأفادت مصادر المقاومة بأن عناصرها نصبت كمينا لسيارة تقل عددا من عناصر الميليشيات مما أدى إلى مقتل اثنين من قادتهم وأصيب باقى من كانوا فى السيارة.

وتقع مديرية بيحان غرب محافظة شبوة وهى مجاورة لمحافظة البيضاء التى تسيطر عليها الميليشيات ولا زالت الميليشيات تسيطر على بيحان بعد تحرير محافظة شبوة منهم فى أغسطس الماضى.

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