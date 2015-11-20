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مرشح أمريكى عنصرى يتطاول على اللاجئين السوريين ويشبههم بـ"الكلاب المسعورة"

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مرشح أمريكى عنصرى يتطاول على اللاجئين السوريين ويشبههم بـ"الكلاب المسعورة" مرشح أمريكى عنصرى يتطاول على اللاجئين السوريين ويشبههم بـ"الكلاب المسعورة"
شبه المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الاميركية بن كارسون اللاجئين الهاربين من سوريا وجهاديى تنظيم "داعش" بـ"الكلاب المسعورة" الخميس، "وجاء تصريح كارسون جراح الاعصاب المتقاعد والذى يعتبر من المرشحين الاوفر حظا فى انتخابات العام 2016 خلال توقفه فى ولاية الاباما.

وقال كارسون "علينا التمييز بين الأمن و الإنسانية"، فى معرض حديثه عن استقبال لاجئين سوريين فى الولايات المتحدة.

وأضاف "اذا كان هناك كلب مسعور فى الحى فعلى الارجح لن ترى فيه خيرا كما انك ستبعد اولادك عن طريقه، لكن ذلك لا يعنى انك تكره الكلاب"، ودعا كارسون إلى "اعتماد آليات تدقيق لتمييز الكلاب المسعورة".

و يأتى تعليق كارسون فى اليوم نفسه الذى صوت فيه مجلس النواب الاميركى على قرار بتعليق استقبال لاجئين سوريين وعراقيين فى الولايات المتحدة إلى ان يتم تطبيق آليات تدقيق اكثر صرامة.

واقر النص بتاييد الغالبية الجمهورية مدعومة بعدد من الديمقراطيين وحصل على 289 صوتا مقابل 137 على ان يطرح على مجلس الشيوخ، ولوح الرئيس الاميركى باراك أوباما بفرض فيتو رئاسى على القرار.

ويعكس التصويت على النص موجة رفض اللاجئين السوريين التى عمت البلاد اثر اعتداءات باريس التى اوقعت 129 قتيلا فى 13 نوفمبر فى خضم حملة الانتخابات التمهيدية إلى الرئاسة الأميركية.

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مصر 365