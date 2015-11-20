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70%من القراء يتوقعون نجاح خطط تأمين المطارات فى انتظام رحلات الطيران لمصر

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70%من القراء يتوقعون نجاح خطط تأمين المطارات فى انتظام رحلات الطيران لمصر 70%من القراء يتوقعون نجاح خطط تأمين المطارات فى انتظام رحلات الطيران لمصر
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع"، على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح إجراءات التأمين الجديدة فى المطارات المصرية فى إقناع الدول التى علقت رحلاتها لمصر بإعادة رحلاتها الجوية مرة ثانية؟"، توقع غالبية القراء نجاح إجراءات التأمين الجديدة فى المطارات المصرية فى إقناع الدول التى علقت رحلاتها لمصر بإعادة رحلاتها الجوية مرة ثانية.

وتوقع 70% من القراء نجاح إجراءات التأمين الجديدة فى المطارات المصرية فى إقناع الدول التى علقت رحلاتها لمصر، بإعادة رحلاتها الجوية مرة ثانية، بينما استبعد 28%من القراء نجاح إجراءات التأمين الجديدة فى المطارات المصرية فى إقناع الدول التى علقت رحلاتها لمصر، بإعادة رحلاتها الجوية مرة ثانية، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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