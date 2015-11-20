لحواء.. لتفادى هشاشة العظام فى الكبر احرصى على كوباية اللبن فى الصغر

التغذية الصحية للمرأة لها دور مهم فى تقليل فرص إصابتها بالعديد من الأمراض وأهمها هشاشة العظام والتى تكون نسبة إصابة المرأة بها أكثر من الرجال لعوامل تتعلق بالتغذية والحمل والولادة والعمر. هشاشة العظام

>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن هشاشة العظام أحد الأمراض التى تكون نسبة إصابة المرأة بها أكثر من الرجل نظرًا لأن الكتلة العظمية عند الرجل تكون أقوى وأكبر من النساء. الحمل وهشاشة العظام

>تفقد المرأة قدرًا كبيرًا من مخزون الكالسيوم بالجسم نتيجة الحمل حيث يتطلب إمداد الأم للجنين بعنصر الكالسيوم لتكوين العظام ما يتسبب فى ضعف عظامها.

>لذلك ينصح د. عمرو قائلاً: "يجب على الأمهات الاهتمام بإعطاء ابنتها اللبن منذ طفولتها واعتيادها على تناول كوب اللبن ومنتجات الألبان خاصة بالعشرين سنة الأولى من عمر البنت لتقوية الكتلة العظمية وحمايتها من الإصابة هشاشة العظام فى الكبر".

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شبكةعيونالإخبارية

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