نشطاء يهاجمون الصفحة الرسمية لحزب النور بسبب "عنتيل الإسماعيلية"

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، هجوما حادا على الصفحة الرسمية لحزب النور بسبب واقعة مرشح الحزب بالإسماعيلية، الذى انتشرت له مقاطع فيديو ومحادثات تظهره يمارس الرذيلة.

وعلق أحد النشطاء على صفحة الحزب، قائلا :"كثير من الفضائح قليل من الحياء.. حتى لا ننسى عناتيل حزب النور.. 12 مقطع فيديو جنسى بالغربية.. فعل فاضح لـ«على ونيس» على الطريق الزراعى.. «أبو إسلام» نصح باسم يوسف بارتداء الحجاب لأنه أجمل من ليلى علوى".

فيما طالب أخرون الحزب بإصدار بيان يوضح فيه الأمر، كما طالبه بأن يسحب مرشحه فى الإسماعيلية، بينما تنبأ أخرون بأن يقوم حزب النور بسحب مرشحه الذى ظهرت له الواقعة والدفع بمرشح غيره.

موضوعات متعلقة..

>"النور": نقف بجوار مرشحنا بالإسماعيلية وسنقاضى من اتهمه بارتكاب الفاحشة