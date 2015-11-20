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21 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بهدم وإتلاف ورش نزلة البطران

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21 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بهدم وإتلاف ورش نزلة البطران 21 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بهدم وإتلاف ورش نزلة البطران
قال محمد رشوان المحامى بالاستئناف ودفاع المجنى عليهم، إن النيابة العامه حددت جلسة 21 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 9700 إدارى الهرم، لاتهامهم بإتلاف وهدم عدد من الورش ومحاولة طرد أصحابها.

وأضاف رشوان فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يطالب بإعادة القيد والوصف لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لاستخدام المتهمين الأسلحة النارية والآلية، لكونها جناية بلطجة وسلاح.

تعود تفاصيل الواقعة عندما استأجر المتهم الأول عادل البطران عددا من البلطجة لإخلاء قطعة أرض ملكه بمنطقة نزلة بطران بشارع سعد زغلول بالهرم، والتى عليها عدد من الورش، رغبة منه فى إخلاء الأرض لضمها لفيلته الخاصة، فهدم سقف الورش وحاول طرد أصحابها إلا أنهم اعتصموا أمام محالهم رافضين إخلائها، فهاجموا أصحاب الورش وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية.

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مصر 365