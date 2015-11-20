52 مبادرة شبابية في «تبيان» لتعزيز الوسطية والاعتدال

أكدت الجهات المشاركة في تنظيم فعاليات برنامج «تبيان للحوار ووقاية الشباب من الفكر المتطرف»، تقديم نحو 52 مبادرة من المشاركين والمشاركات في البرنامج من طلبة وطالبات الجامعات السعودية.

وبينت أن المبادرات المقدمة في البرنامج الذي نظمته مؤخراً جامعة طيبة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والمنبثق من مشروع سفراء الوسطية الذي أطلقه سابقاً المركز، تتمحور حول مواضيع تعزيز وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ومحاربة مظاهر التطرف والعنف في أوساط الجامعات.

وتأتي مشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في برنامج «تبيان» تأكيداً على دوره في تفعيل اتفاقيات التفاهم والتعاون بين المركز ومؤسسات صناعة الفكر في المجتمع والمنظمات الوطنية.

وأوضحت أن برنامج «تبيان» الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، شارك فيه نخبة من المدربين والمدربات إضافة إلى طلاب وطالبات يمثلون 20 جامعة سعودية حضروا للمشاركة في برامج ودورات تدريبية تكرس الوسطية ونشر مفهوم التوسط والاعتدال بينهم. وأوضح د. فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً على دور المركز في تفعيل هذا النوع من مذكرات التفاهم التي يوقعها مع الجهات الأخرى، وأكد السلطان على أهمية الوسطية والاعتدال والبعد عن التشدد، وأن ذلك من مكتسبات هذا الوطن ومن ضروريات الوحدة الوطنية، وأن المركز وعبر مثل هذه الفعاليات يتبنى أساليب مواجهة وقائية تقوم على الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومؤسسات صناعة الفكر من أجل مواجهة ظواهر كالتشدد والتطرف وترويجهما في أوساط الشباب وغيرها من المشكلات والقضايا التي تهدد استقرار المجتمع.

وكانت أولى ورش العمل التدريبية ضمن برنامج «تبيان» عن «التعصب الرياضي»، كما شَمِلَ برنامج الورش التدريبية لليوم الثاني ورشة عمل حول «الحوار الحضاري» قدّمها للطلاب المشرف على فريق برنامج «سفراء الوسطية» الدكتور محمد السيد، وللطالبات المدربة في المركز فاطمة القحطاني، وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار الحضاري؛ وفهم أسس وعملية الحوار والمشاركة فيها واستثمارها؛ بما يعود على الفرد والمجتمع والوطن بالخير، واستعمالها كوسيلة للتعرف على الآخر وتعريفه بنا وبحضارتنا وديننا، حيث انقسمت الورش التي حضرها عدد من الطلاب والطالبات من جميع الجامعات السعودية إلى ثلاث وحدات، فيما قدم المدرب سلطان المسعري للطلاب والمدربة شادية عمار للطالبات دورة بعنوان «الحوار من أجل السلام».

ونفذ المركز خلال مشاركته في هذا البرنامج تسعة برامج تدريبية على مدى ثلاثة أيام، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 200 طالب و101 طالبة من مختلف جامعات المملكة، وعدد من مدراس منطقة المدينة المنورة، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة 20 جامعة حكومية وأهلية من مختلف مناطق المملكة، وبلغت ساعات التدريب 50 ساعة تدريبية وثلاث ساعات ورش عمل لصياغة المبادرات، كما بلغ عدد المبادرات المقترحة من قبل الشباب من الجنسين أكثر من 52 مبادرة لتعزيز قيم الوسطية.