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آداب جامعة الملك سعود تنظم برنامجاً للإرشاد الأسري والمشاكل الزوجية

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    تنظم كلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض فعالية بعنوان "الإرشاد الأسري والزواجي" للتوعية بالمشكلات الأسرية والزواجية لدى الطالبات والموظفات وأعضاء هيئة التدريس يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري بمقر الكلية بالجامعة.

وقالت أشواق المانع المشرفة على الفعالية إنها تأتي في إطار سعي الأخصائيات الاجتماعيات بالكلية لرفع مستوى وعي الطالبات في كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية والزواجية والتي قد تؤثر على الطالبة في جانبها النفسي والاجتماعي وعلى أدائها الأكاديمي.

وقالت إن الفعالية ستضم معرضا تعريفيا تشارك المراكز والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة للتوعية بخدماتها وبرامجها وطرق تقديم الاستشارات والإرشاد فيها، وسيرافقها أركان خاصة بتقديم الاستشارات الأسرية والزواجية للطالبات والموظفات من قبل لجنة الإرشاد الاجتماعي بقسم الدراسات الاجتماعية في كلية الآداب.

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