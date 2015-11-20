العمري: «قطار الرياض» عمل ضخم سيحدث نقلة حضارية كبرى

زار وفد مجلس بلدي مدينة الرياض مشروع قطار الرياض، واطلع على عرض لآليات العمل ومسارات المشروع في الأنفاق أوالجسور أو فوق الأرض، كما جرى استعراض مراحل الإنجاز فيه، والرؤية المستقبلية لاستخدامه، والطاقة الاستيعابية عند التشغيل وصولاً إلى الطاقة القصوى بعد سنوات. كما شاهد الوفد عرضا عن إجراءات السلامة في المشروع. وتفقد الوفد أحد مواقع الحفر بعمق 28م، وشاهدوا آلة الحفر العملاقة "سَنعة"، ووقف على آلية عملها.

واوضح نائب رئيس المجلس د. عبدالعزيز العمري عقب الجولة الميدانية أن مشروع قطار الرياض عمل ضخم سيحدث نقلة حضارية كبرى للمدينة تضاف للخطوات السابقة، وسيعمل على تخفيف الازدحام المروري، من خلال تحول الكثير من سكان المدينة للنقل العام بدلاً من السيارات الخاصة، مما يخفف من حركة السير، ويؤثر في بيئة المدينة. وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن للنقل العام مردودًا اقتصاديًا منظورًا وخفيًا على المديين القصير والطويل، والاستثمار في هذا المشروع خطوة موفقة، فضلاً عن كونه متطلبًا حضاريًا وتنمويًا.

إلى ذلك يمضي مشروع قطار الرياض وفق الخطة التنفيذية والزمنية المعتمدة، ويتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية للمشروع نهاية 2018م.

وضم الوفد نائب رئيس المجلس د. عبدالعزيز العمري، والأعضاء أحمد الكريديس، وخالد العريدي، و د. عبدالحفيظ فدا، وعبدالرزاق العنزي، و د. عثمان آل عثمان، و م. عيسى العيسى، والدكتور فهيد السبيعي، و وليد السويدان، ونائب أمين المجلس خالد النفيسة. وكان في استقبالهم المهندس الوليد العكرش مدير مشروع قطار الرياض، ومساعدوه للمجموعات الثلاث؛ م. عبدالله اللحيدان، و م. أنس الموسى، و م. أحمد الدريس.