أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تدريب معلمي الرياض على التأتأة

Google+ Print

الرياض - منصور الحسين

    نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة التربية الخاصة برنامجاً تدريبياً لمعلمي تدريبات النطق والمعلم المتجول بمعاهد وبرامج التربية الخاصة "العوق السمعي" بعنوان "تشخيص وعلاج التأتأة" وذلك بمركز خدمات التربية الخاصة. وأوضح مدير التربية الخاصة بالإدارة عبدالرحيم آل الشيخ أن المستهدفين من البرنامج هم مدربو النطق والمعلم المتجول والذين يتولون جزءاً كبيراً من الخدمات التربوية التي تقدم للطلاب للصم وضعاف السمع ومن لديهم عيوب النطق. وبيّن آل الشيخ أن البرنامج احتوى على العديد من الفعاليات حيث قدّم معلم تدريبات النطق محمد نصرالله نصار محاضرة نظرية تم خلالها عرض جوانب عملية لطريقة معالجة وتدريب الحالات التي تعاني من صعوبات في النطق لتكون نموذجاً في أداء المهام العملية للمتدربين وتم في نهاية البرنامج التدريبي تقديم شهادة شكر لمدير مركز خدمات التربية الخاصة وشهادات حضور للمشاركين في البرنامج.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية