تدريب معلمي الرياض على التأتأة

الرياض - منصور الحسين

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة التربية الخاصة برنامجاً تدريبياً لمعلمي تدريبات النطق والمعلم المتجول بمعاهد وبرامج التربية الخاصة "العوق السمعي" بعنوان "تشخيص وعلاج التأتأة" وذلك بمركز خدمات التربية الخاصة. وأوضح مدير التربية الخاصة بالإدارة عبدالرحيم آل الشيخ أن المستهدفين من البرنامج هم مدربو النطق والمعلم المتجول والذين يتولون جزءاً كبيراً من الخدمات التربوية التي تقدم للطلاب للصم وضعاف السمع ومن لديهم عيوب النطق. وبيّن آل الشيخ أن البرنامج احتوى على العديد من الفعاليات حيث قدّم معلم تدريبات النطق محمد نصرالله نصار محاضرة نظرية تم خلالها عرض جوانب عملية لطريقة معالجة وتدريب الحالات التي تعاني من صعوبات في النطق لتكون نموذجاً في أداء المهام العملية للمتدربين وتم في نهاية البرنامج التدريبي تقديم شهادة شكر لمدير مركز خدمات التربية الخاصة وشهادات حضور للمشاركين في البرنامج.