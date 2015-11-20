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عادلة بنت عبدالله زارت مركز نورة في عنيزة

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    استقبل مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي التابع للجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة، صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث ومجموعة من أعضاء الجمعية، والمشاركين في رحلة نظمتها الجمعية إلى منطقة القصيم لدعم التراث الوطني والاطلاع على المواقع والمنتجات التراثية في المنطقة.

وكان في استقبال سموها والوفد المرافق مديرة المركز المهندسة ندى النزهة وعضوات الجمعية ومشرفات الأقسام بالمركز حيث رحبت بهن واصطحبتهن في جولة على أقسام المركز.

وقدمت مديرة المركز تعريفاً بالمركز وأهدافه، كما نقلت لسمو الأميرة عادلة بنت عبدالله شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالله النعيم ونائبه الأستاذ ابراهيم السبيل، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وأمينها العام الأستاذ صالح الغذامي لتشريف سموها المركز.

وفي نهاية الزيارة أعربت سموها والوفد المرافق عن إعجابهن بخدمات المركز وأقسامه ومناشطه التي تخدم المرأة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص.

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