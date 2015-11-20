أمن القاهرة يضبط عاطلين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش بقصد الاتجار

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، القبض على عاطلين لقيامهما بمزالة نشاطهما الإجرامى ببيع المواد المخدرة بداخل مسكنهما بالزاوية الحمراء وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام "محمد.ح.ا" 37 سنة عاطل ومقيم 89 شارع صلاح الدين الأيوبى أرض الجنينة ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 6751 لسنة 2013م الزاوية الحمراء " مخدرات " والمحكوم عليه فى القضية رقم 2661 لسنة 2012م الزاوية " تبديد " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 8/10/2012م والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11821 لسنة 2015م المرج " مخدرات " بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.100 كيلو جرام، مبلغ مالى 115 جنيها بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "هشام.س.م"29 سنة عاطل ومقيم مساكن الزاوية الحمراء بلوك 176 مدخل 5 شقة 2 ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والسابق اتهامه فى القضية رقم 13353 لسنة 2010 الزاوية "سرقة " أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، ومبلغ مالى 150 جنيها بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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