مميش: عبور 275 سفينة قناة السويس خلال الأسبوع الماضى بحمولة 17 مليون طن

قال ألفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد خلال الأسبوع الماضى بداية من السبت وحتى أمس الخميس عبور 275 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 17 مليون و255 ألف طن حمولات مختلفة، وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 135 سفينة بحمولة قدرها 7 ملايين و975 ألف طن، بينما عبرت القناة الجديدة خلال الأاسبوع الماضى 140سفينة بحمولة قدرها 8 ملايين 280 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، عن عبور القناة يوم السبت من الاتجاهين 48 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن وشهدت القناة القديمة عبور 25 سفينة بحمولة قدرها مليون و700 ألف طن وعبرت القناة الجديدة من الجنوب 24 سفينة بحمولة قدرها مليون و100 ألف طن.

وأكدت التقارير، عبور 47 سفينة يوم الأحد بحمولة قدرها 3 ملايين و170 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة قدرها مليون و325 ألف طن وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون 845 ألف طن، مشيرة إلى أنه عبور 49 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب يوم الاثنين من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور25 سفينة بحمولة قدرها مليون 200 ألف طن كما عبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 200 ألف طن.

وأشارت التقارير، إلى أن قناة السويس شهدت يوم الثلاثاء عبور 50 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و585 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 22 سفينة بحمولة قدرها مليون و350 ألف طن وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 235 ألف طن.

وأضافت: "يوم الأربعاء شهدت القناة عبور 44 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 3 ملايين طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث عبرت قافلة الشمال 23 سفينة بحمولة قدرها مليون و400 ألف طن وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 600 ألف طن.

وعبرت أمس الخميس 37 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و300 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات مواد كيميائية من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور16 سفينة بحمولة قدرها مليون طن وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون 300 ألف طن.

موضوعات متعلقة..

>عبور37 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 2.3 مليون طن