للأمهات.. تعرفى على أعراض إصابة طفلك بالتهاب غشاء القلب

التهاب الغشاء المبطن لعضلة القلب أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الأطفال نتيجة التلوث والتعرض لنقل عدوى جرثومية عن طريق الدم وهو ما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل الصحية للطفل.>الالتهاب الغشاء المبطن لقلب>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن التهاب الغشاء المبطن لعضلة القلب والصمامات أحد الأمراض التى تصيب الأطفال بسبب عدوى جرثومية تم نقلها للطفل عن طريق الدم.>ويكون الأكثر عرضة للإصابة الأطفال الذين أجريت لهم عملية قسطرة بالقلب ساهمت فى تلوث أو نقل جراثيم بالدم وكذلك فى حالة وجود مشكلة بالأسنان تسبب نقل جراثيم بالدم.>أعراض التهاب الغشاء المبطن للقلب>واستكملت د. نهى قائلة: "يتسبب إصابة الطفل بالتهاب الغشاء المبطن للقلب فى ظهور بعض الأعراض مثل الألم شديد بالصدر صعوبة وضيق بالتنفس بصورة ملحوظة".

لذلك تنصح د.نهى بضرورة الذهاب للطبيب المختص فى حالة ملاحظة الأم ظهور الأعراض السابق ذكرها واستمرارها لفترة أكثر من أسبوع لتجنب تعرض الطفل لمشاكل صحية وإجراء بعض الفحوص الطبيبة مثل تحليل صورة دم أو سرعة الترسيب القلب وموجات صوتية على القلب.

وأضافت د. نهى قائلة إنه إذا أكدت نتائج الفحوص ارتفاع مستوى كرات الدم الحمراء وارتفاع نسبة الترسيب فإن هذا مؤشر لوجود التهاب الغشاء المبطن لقلب.