مسيرة لـ"عبد المالك التوادرى" تطوف الدائرة الأولى بالإسماعيلية

نظم الدكتور عبد المالك عبد العال التوادرى مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ونائب رئيس قطاع شرق، والمرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية مسيرة حاشدة طافت أنحاء الدائرة، بمشاركة عدد كبير من أنصاره ومؤيديه، أمس الخميس.

وأكد التوادرى، خلال جولته الانتخابية، أن إصلاح المنظومة الصحية والاهتمام بالتعليم، وتوفير فرص عمل لشباب، من أولى اهتمامته، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى إلى حل كل الأزمات والمشاكل التى تعانى منها الدائرة بالإسماعيلية.

وينافس الدكتور عبد المالك التوادرى على الفوز بأحد مقعدى الدائرة بقوة، ولاقت مسيرته ترحيبا كبيرا من قبل أهالى الدائرة.

وتعتبر الدائرة الأولى فى الإسماعيلية أكثر الدوائر الانتخابية سخونة، حيث تشهد منافسة شرسة بين 45 مرشحًا من المستقلين والأحزاب على مقعدين من الـ6 مقاعد نصيب الإسماعيلية فى مجلس النواب.



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