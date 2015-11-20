بالصور.. أكوام القمامة تملأ منطقة القومية بالزقازيق

تشهد منطقة القومية بمدينة الزقازيق، انتشار القمامة، ما أدى إلى انتشار الحشرات والقوارض فى المنطقة.

وتقدم عدد من المواطنين المقيمين بشارع عزت المتفرع من شارع الشريعى بمنطقة القومية، بشكاوى أكثر من مرة للمسئولين لوضع حد لانتشار القمامة وانتشار الحشرات والحيوانات بالمنطقة، لكن لا توجد استجابة، فضلا عن قيام عدد من الباعة بالنبش فى أكوام القمامة للبحث عن أى أشياء تصلح للبيع.

وناشد الأهالى المسئولين بتجميع القمامة من الشارع وتخليصهم من الرائحة الكريهة التى تنبعث منها والحشرات المحيطة بالشارع جراء انتشار تلك القمامة، حتى أنها أصبحت مجمع للقمامة بالمنطقة كلها.



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