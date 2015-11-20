اليسا لجمهورها: حصلت على الفيزا.. انتظروني في كندا

نقلت النجمة اللبنانية اليسا صباح اليوم خبراً خيّب أمل جمهورها في كندا، وهو عدم حصولها على التأشيرة، بسبب بعض المشاكل التي واجهتها في السفارة، وقد أعلنت ذلك اليسا من خلال تغريدة نشرتها عبر تويتر وجاء فيها: "لا أزال أواجه مشاكل في الحصول على الفيزا الكندية لأحيي حفلي المقرر اقامته بعد يومين، أنا آسفه لذلك، وسأطلعكم بكل التفاصيل فور حدوثها".

أما الآن، فيبدو أن اليسا تمكنت من حل مشاكلها العالقة في السفارة، وحصلت على التأشيرة، وستحيي حفلها المقرر في 20 نوفمبر- تشرين الثاني.

وقالت اليسا في تغريدة لها: "أخبار جيدة إلى كل جمهوري في كندا. حصلت على الـ visa، وسأراكم خلال ساعات".

يشار إلى أن زيارة اليسا لكندا، تدخل ضمن إطار الجولة الفنية التي قامت بها برفقة الفنان راغب علامة، والتي ستشمل كندا وعدد من الولايات الاميركية.

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