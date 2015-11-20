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رئيس "المؤتمر": سنتحالف مع الجميع تحت قبة البرلمان عدا الإسلاميين

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رئيس "المؤتمر": سنتحالف مع الجميع تحت قبة البرلمان عدا الإسلاميين رئيس "المؤتمر": سنتحالف مع الجميع تحت قبة البرلمان عدا الإسلاميين
قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيتحالف مع الجميع داخل البرلمان عدا ممثلى أحزاب وتيارات الإسلام السياسى، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على تنحية أى خلافات جانبا من أجل أن تتقدم البلاد إلى الأمام.

وأضاف صميدة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يحترم الخطاب الذى يتبناه حزب التجمع بالرغم من التعارض الأيديولوجى بينه وبين أفكار الحزب الليبرالية، علاوة على أن الأقرب للحزب داخل البرلمان من بين اأاحزاب أصحاب المقاعد هو حزب المحافظين، مشددا على ضروة أن يتبنى الجميع تحت القبة تحالفاته على أسس المصلحة الوطنية.


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