طالبة جامعية: زميلى بعدما تزوجنى عرفى فضحنى ونشر فيديوهات لى بأوضاع مخلة

وقفت"رحمة.م" الطالبة بجامعة القاهرة أمام محكمة الأسرة بعابدين، وهى منهارة تطالب بإثبات زواجها من "رأفت.ك"، الطالب معها فى نفس الجامعة، بعد زواج عرفى جمعهما لمدة 7 شهور، وذلك فى الدعوى التى حملت رقم 908 لسنة 2015.

وقالت "رحمة":" لم أتصور أن من وقعت فى حبه وأحاطنى بالاهتمام والرعاية سيفعل بى ذلك ويفضحنى ويشهر بى ويرفض الاعتراف بزواجه منى ويعايرنى أننى وافقت أن أكون معه".

وأضافت:"مع مرور الوقت كان يتهرب منى بعد أن وافقت على الزواج العرفى به حتى لا يضيع منى بسبب اتهاماته التى ساقها لى بأنه يحبنى أكثر وأنا لا أهتم وتهديده بقطع علاقتنا وزاد الارتباط بينى وبينه وسيطر على فقامت بيننا علاقة جسدية وبعدها تزوجنا فى السر ".

واستطردت "رحمة": "عندما طلبت منه الزواج رسميا بسبب إجبار أهلى للزواج من آخر رفض واعتدى على بالضرب والسب ومع الوقت أصبح يشهر بى ويتهمنى أمام الجميع أنى منحلة وأريد الزواج والارتباط به دون إرادته وجعل سمعتى بين أصدقائى وفى الجامعة على جميع الألسنة".

وتابعت: "حتى يكمل مسلسل إذلالى قام بتوزيع فيديوهات تجمعنا سويا وصور خاصة وتركنى أمام اتهامات أهلى وأصدقائى فى الجامعة".