جدة تطالب بحضانة أحفادها بمحكمة الأسرة: "زوج بنتى موتها بحسرتها على فراق ولادها"

وقفت "سميره.فاروق" صاحبة 53 عاما تبكى أمام محكمة الأسرة، الظلم الذى تعرضت له بعد فقدان نجلتها بسبب زوجها الذى طلقها وخطف طفليها وامتنع عن ذكر مكان تواجدهم وتركها تموت كمدا وهى تتمنى فقط رويتهم.

وأكملت الجدة المكلومة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بالدعوى التى حملت رقم 987 لسنة 2015: منه لله قتل ابنتى وحرمها من طفلتيها التى كادت أن تموت وهى تنجبهم وخلال شهور الحمل عذبها بين المحاكم وأقام ضدها نشوز وأخذها فى بيت الطاعة وجعلها تذوق الويل مرات قبل أن تفارق الحياة وطردها من المنزل بعد أن أخذ طفلتيها .

وتابعت: قضت ابنتى 7 شهور تنازع بين الحياة والموت ورغم رجائنا لزوجها إلا أنه قابل ذلك بقسوته المعتادة حتى فارقت الحياة وهى تدعى الله عليه .

واستكملت: حاولت أخذ أولاد ابنتى منه أو حتى رؤيتهم فهم الشىء الوحيد الذى مازال يصبرنى على العيش بعد فراقها ولكنه استمر فى تعذيبى أنا الأخرى ورفض .