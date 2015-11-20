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داليدا عياش تجمع البساطة والأناقة في مجموعتها لخريف 2015

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الخميس 19-11-2015 19:50

تستعد المصممة داليدا عيّاش لإطلاق مجموعتها الجديدة لموسم خريف 2015 والتي انتهت من وضع لمساتها الأخيرة عليها في متجر O Concept في الجميرة- دبي، وذلك في الـ25 من الشهر الجاري. وخلال المناسبة ستعلن المصممة عن تعاون جديد مع نجمة عالميّة ستكشف عن اسمها لاحقاً.
المجموعة التي اتسمت بالبساطة والأناقة في آن واحد، تنوّعت ألوانها ما بين الأبيض والأسود وبين اللون الزهري الخفيف والبيج، أما تصاميها فعكست صورة المرأة الشرقية المفعمة بالجمال والحيوية. في حين تراوحت القصات ما بين الفساتين الطويلة والتنانير القصيرة التي زيّنت بالدونتيل والشك الخفيف والورود.

بانتظار الكشف عن المجموعة كاملة، إليك بعض التصاميم التي قدّمتها المصممة داليدا عيّاش

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سيدتي