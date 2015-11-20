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لو هتعمل عملية بالون المعدة أعرف أهم المعلومات قبل إجرائها

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لو هتعمل عملية بالون المعدة أعرف أهم المعلومات قبل إجرائها لو هتعمل عملية بالون المعدة أعرف أهم المعلومات قبل إجرائها
بالون المعدة أحد الوسائل العلاجية التى يلجأ لاستعمالها كثير من مرضى البدانة والسمنة المفرطة الذين فشل بعضهم فى خسارة الوزن عن طريق اتباع نظام غذائى.

حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن بالون المعدة وسيلة علاجية يتم تركيبها بواسطة منظار لتشغل حيز معين يكفى لقدر معين من الطعام.

واستكمل د.طايع قائلاً: "يتم إجراء عملية بالون المعدة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والبدانة بحيث لا يقل وزن الشخص الذى يرغب فى إجراء بالون المعدة عن 100 كليو جرام".

بالون المعدة عملية مسموح بها لمرضى القلب وفيروس C

وتابع د.طايع قائلاً: "لا يوجد مانع من إجراء عملية بالون المعدة لمرضى القلب أو مرضى فيروس C وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكر".

وأضاف د. طايع قائلاً: "يعتقد كثير من مرضى السمنة أن بالون المعدة يستمر مدى الحياة وذلك اعتقاد خاطئ نظرًا لأن المدة المسموح بها لاستخدام بالون المعدة تسع شهور إلى أن يتم استبدالها بعد ذلك ببالون معدة آخر".

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