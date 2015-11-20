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وقفة بساحة "القائد إبراهيم" بالإسكندرية اليوم لدعم السياحة فى شرم الشيخ

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وقفة بساحة "القائد إبراهيم" بالإسكندرية اليوم لدعم السياحة فى شرم الشيخ وقفة بساحة "القائد إبراهيم" بالإسكندرية اليوم لدعم السياحة فى شرم الشيخ
تنظم حملة "تحيا الشبابية" ورابطة الناصريين، وقفة عقب انتهاء صلاة الجمعة بساحة مسجد القائد إبراهيم.

قال أحمد عوض، المتحدث الرسمى باسم حملة تحيا مصر الشبابية بالإسكندرية، إن الغرض من الوقفة تنشيط السياحة داخليا وخارجيا ودعوة الغرب لزيارة مصر "بلد الأمن والأمان".

وأشار إلى أن الشعب المصرى متضامن مع فرنسا ولبنان وروسيا فى الأحداث الإرهابية التى شهدتها، مشددا على ضرورة توحد العالم كله للقضاء على الإرهاب ومواجهة الدول المساندة لهم وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا وقطر وتركيا، وتوجيه رسالة لجميع الدول الأوروبية بأن الإسلام دين تسامح وبرئ من كل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية.

واختتم عوض تصريحاته بدعوة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، إلى تنشيط السياحة من خلال تنظيم رحلات مخفضة بمراكز الشباب بالإسكندرية وعددها 42 مركز شباب لكى يتمكن المواطن المصرى البسيط من تنشيط السياحة داخليا.

جدير بالذكر، أن الحملة نظمت وقفة الأسبوع الماضى بعنوان "معا لتنشيط السياحة".


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