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لجنة بالأمم المتحدة تندد بالتدخل الإيرانى والروسى فى الصراع السورى

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لجنة بالأمم المتحدة تندد بالتدخل الإيرانى والروسى فى الصراع السورى لجنة بالأمم المتحدة تندد بالتدخل الإيرانى والروسى فى الصراع السورى

>أقرت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس قرارا صاغته يندد بالتدخل الإيرانى والروسى فى سوريا وهو قرار رفضه الوفدان السورى والإيرانى بوصفه لا يجدى وغير مبرر.

ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تضم 193 دولة على القرار غير الملزم الذى أعدته السعودية بمشاركة قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.

وأيد القرار 115 دولة مقابل اعتراض 15 فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت، وقال القرار دون الاشارة بشكل واضح إلى روسيا إن الجمعية العامة "تندد بقوة بكل الهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة وتطالب بوقفها فورا بالنظر إلى ان مثل هذه الهجمات تفيد ما يسمى بداعش والجماعات الارهابية الاخرى مثل جبهة النصرة".

والصيغة التى أعد بها القرار تستهدف بشكل واضح روسيا التى تقصف قوات المعارضة فى سوريا منذ شهرين.
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مصر 365

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