الرئاسات العراقية الـ 3 تؤكد ضرورة الاسراع بإقرار مشروع قانون موازنة 2016

>أكدت الرئاسات العراقية الثلاث "رئاسة الجمهورية والحكومة و البرلمان" ضرورة الإسراع فى إقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016م المطروحة على مجلس النواب العراقى.

وذكر بيان رئاسى صادر عن اجتماع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى ورئيس مجلس النواب سليم الجبورى فى قصر السلام ببغداد مساء الخميس أنهم ناقشوا أهم القضايا السياسية والاقتصادية وبحثوا السبل الكفيلة بمواصلة تعزيز الانتصارات على تنظيم داعش الارهابى والقضاء على تهديد الإرهاب، وتحرير المدن والقرى العراقية ومواصلة الخطط الأمنية الكفيلة بذلك".

وشدد الاجتماع على أهمية تطوير التعايش السلمى بين المواطنين والابتعاد عن اجواء التشنج والتوتر فى هذه الظروف المهمة التى يمر بها العراق، مشيرين إلى أحداث طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين التى وقعت نتيجة اشتباك مسلح بين قوات البيشمركة والحشد الشعبى وسقط بسببها قتلى من الجانبين .

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