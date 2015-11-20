"التعليم" تقرر طباعة الكتب الدراسية للطلاب بعد تعطل أجهزة تابلت

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قررت طباعة الكتب الدراسية لطلاب محافظتى شمال سيناء والبحر الأحمر والذين سبق وأن تم تسليمهم "التابلت"، مشيرا إلى أن السبب هو عدم صلاحية الأجهزة وعطلها لدى الطلاب.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن بعض المديريات التعليمية أرسلت إلى قطاع الكتب بالوزارة تؤكد عدم صلاحية الأجهزة وتحتاج إلى نسخ من الكتب والمناهج الدراسية لتسليمها للطلاب، مشيرا إلى أن بعضها تم توفيره من قبل بعض المديريات المجاورة، وجار طباعة الأعداد المتبقية واللازمة.

وكان وزارة التربية والتعليم، أفادت فى بيان رسمى لها الأسبوع الماضى أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وجه بإصلاح أجهزة التابلت لدى الطلاب فى المحافظات التى تسلم فيها الطلاب التابلت.

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