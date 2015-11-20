القائم بأعمال محافظ الإسكندرية:التزمنا بتكليفات الرئيس خلال مهلة الـ10 أيام

أكدت الدكتورة سعاد الخولى، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة التزمت بتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المهلة المحددة بـ10 أيام، والمتمثلة فى صرف تعويضات فورية للمتضررين من هطول الأمطار، والبدء فى رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وقالت الخولى، إن الرئيس السيسى شدد خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة الإسكندرية على ضرورة تعويض المتضررين كأول خطوات مواجهة الأزمة، لافتة إلى أنه تم حصر كل المتضررين فى مجال الحيازة الزراعية لتعويضهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس، والتى بلغت 3842 فدانا و3864 حائزا من الفلاحين بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية.

وأوضحت أنه تم جمع تلك الإحصائيات من واقع سجلات الجمعيات الزراعية لتعذر دخول اللجنة المنوط بها أعمال الحصر إلى الأماكن الغارقة والمحاطة بالمياه، بالإضافة إلى تعويض الأسر المتضررة من غرق منزلها، وتم تسليم 32 وحدة سكنية بالإسكان الاقتصادى إلى الأسر المتضررة بمنطقة شدس بحى شرق كمرحلة أولى، ونقلهم إلى منطقة زاوية عبد القادر، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لدفع قيمة القسط الشهرى وقدرة 150 جنيها لغير القادرين منهم.

وأشارت القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، إلى أنه جار استكمال تسليم باقى التعويضات فى المرحلة الثانية وبآلية تيسر على الفلاحين الحصول على المبلغ المالى دون ضرورة التوجه إلى البنك لصرف مبلغ التعويضات.