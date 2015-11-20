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ترحيب واسع بين أهالى الضبعة بتوقيع عقد تنفيذ المحطة النووية

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ترحيب واسع بين أهالى الضبعة بتوقيع عقد تنفيذ المحطة النووية ترحيب واسع بين أهالى الضبعة بتوقيع عقد تنفيذ المحطة النووية
استقبل أهالى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بترحيب واسع نبأ توقيع عقد تنفيذ أول محطة نووية، لتوليد الكهرباء بمصر على أرض الضبعة، بين المصرية وشركة روس توم الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الشيخ مرعى مصطفى زموت رئيس اللجنة التنسيقية لأهالى الضبعة، أنهم سعداء بتوقيع عقد إقامة المحطة النووية بالضبعة، بعد عقود طويلة من تجميد قرار إنشائها، مضيفا أن أهالى الضبعة يقفون بجانب الحكومة ويدعمونها لتنفيذ هذا المشروع القومى، الذى سيعود على بالخير ويساهم فى التنمية، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإنجاز الكبير.

وقال مستور أبو شكارة، المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لأهالى الضبعة، إن توقيع عقد إقامة المحطة النووية، جاء ليرد على كل الأكاذيب وأثبت جدية الدولة فى السير قدما بمخطط التنمية، مضيفا أن أهالى الضبعة يثقون تماما فى القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس السيسى، ويأتمنون القوات المسلحة التى سلموها الأراضى لإقامة المشروع النووى المصرى كما هى مؤتمنة على مصر كلها.

وأشار "أبو شكارة" إلى أن القوات المسلحة، أوشكت على الانتهاء من إقامة مدينة متكاملة للمضارين من أهالى الضبعة، كما أن الحكومة صرفت التعويضات لهم وهناك بعض التعويضات يجرى إنهاء إجراءات صرفها للمستحقين من المضارين من نزع أراضيهم لصالح المشروع.

وأضاف بأن أهالى الضبعة يستبشرون خيرا وتعويضهم بالتنمية بعد عقود طويلة من التهميش والحرمان من التنمية.
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مصر 365

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