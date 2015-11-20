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"المصرى الديمقراطى" يحيى ذكرى محمد محمود اليوم بحضور أبو غازى والعليمى

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"المصرى الديمقراطى" يحيى ذكرى محمد محمود اليوم بحضور أبو غازى والعليمى "المصرى الديمقراطى" يحيى ذكرى محمد محمود اليوم بحضور أبو غازى والعليمى
ينظم اتحاد شباب الحزب المصرى الديمقراطى، اليوم الجمعة، فعالية لإحياء الذكرى الرابعة لأحداث شارع محمد محمود، وذلك بمقر الحزب الرئيسى بمنطقة وسط البلد، بحضور الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق وعضو الهيئة العليا بالحزب، والذى استقال فى ذلك الوقت احتجاجا على استخدام القوة ضد المتظاهرين، والدكتور أحمد حرارة والبرلمانى السابق الدكتور زياد العليمى، وعدد كبير من قيادات الحزب.

وقال محمد قاسم، المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب المصرى الديمقراطى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الفعالية ستشهد تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى محمد محمود من بينهم أسرة المصاب ناصر مرزوق وأسرة الدكتور أحمد حرارة وأسرة جابر صلاح جيكا.

وأضاف "قاسم"، أن الفعالية ستشهد كلمة من الحضور عن أحداث محمد محمود وبعدها يستمع الحضور لحازم شاهين من فرقة إسكندريلا، وتختتم الفعاليات بعرض فيلم " الحرية".


>- قصة الإخوان وأحداث محمد محمود فى 3 سنوات.. وصفت الأحداث فى 2011 بخطة فوضى قبل الانتخابات.. واتهمت المتظاهرين فى 2012 بالبلطجة وقت رئاسة مرسى.. واعتذرت فى 2013 بعد عزلها عن السلطة
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مصر 365

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