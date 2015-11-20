تداول صورة لمريض ملقى على الأرض دخل المستشفى الميرى بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لأحد المرضى ملقى على الأرض داخل طرقات مستشفى الميرى بمحافظة الإسكندرية، رغم مرور إحدى الممرضات بجانبه إلا أنه لم يعتريها أى اهتمام بالمواطن، أو حتى النظر إليه بعين الرحمة والشفقة لمعرفة سبب مرضه، وسط غياب المسئولين والأطباء داخل المستشفى.

وقال أحد القراء: "صورة التقطها أحد أصدقائى فى مستشفى الميرى بالإسكندرية أثناء زيارته لواحد مريض وهى عبارة عن مريض ملقى على الأرض والممرضة معدية من جنيه ولا أكنها شايفاه، دى علشان المسئولين يتحاسبوا، حسبى الله ونعم الوكيل".



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