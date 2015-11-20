أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تداول صورة لمريض ملقى على الأرض دخل المستشفى الميرى بالإسكندرية

Google+ Print
تداول صورة لمريض ملقى على الأرض دخل المستشفى الميرى بالإسكندرية تداول صورة لمريض ملقى على الأرض دخل المستشفى الميرى بالإسكندرية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لأحد المرضى ملقى على الأرض داخل طرقات مستشفى الميرى بمحافظة الإسكندرية، رغم مرور إحدى الممرضات بجانبه إلا أنه لم يعتريها أى اهتمام بالمواطن، أو حتى النظر إليه بعين الرحمة والشفقة لمعرفة سبب مرضه، وسط غياب المسئولين والأطباء داخل المستشفى.

وقال أحد القراء: "صورة التقطها أحد أصدقائى فى مستشفى الميرى بالإسكندرية أثناء زيارته لواحد مريض وهى عبارة عن مريض ملقى على الأرض والممرضة معدية من جنيه ولا أكنها شايفاه، دى علشان المسئولين يتحاسبوا، حسبى الله ونعم الوكيل".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365