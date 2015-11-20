محافظة القاهرة تحصل على 10500 وحدة سكنية من "الأولى بالرعاية" بأكتوبر

أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن محافظة القاهرة حصلت على 10500 وحدة سكنية من وحدات الأولى بالرعاية بالمدينة، وذلك لتخصيصها لأصحاب العقارات المنهارة والحالات الأولى بالرعاية.

وأضاف المهندس عصام بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجهاز حصل على 886 وحدة فقط من إجمالى 14 ألفا تم تنفيذها بالمدينة، وتم تخصيص نحو 500 شقة منهم حتى الآن.

وأوضح أن تخصيص وحدات الأولى بالرعاية تتم من خلال كل جهة، ودور الجهاز يقتصر على التسليم فقط، فمحافظة القاهرة هى المسئولة عن اتخاذ إجراءات التخصيص بالنسبة للوحدات التى حصلت عليها، وكذلك بالنسبة لمؤسسة مصر الخير، والتى حصلت على 100 وحدة، ومحافظة الجيزة التى حصلت على أكثر من 1000 وحدة.

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