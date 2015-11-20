بالصور.. عمار على حسن وكريمة الحفناوى فى مؤتمر لدعم أحمد دراج بالغربية

شارك الدكتور عمار على حسن الكاتب والباحث السياسى مساء أمس الخميس فى مؤتمر جماهيرى حاشد بقرية محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، لدعم وتأييد الدكتور أحمد دراج السياسى البارز والمرشح فى انتخابات مجلس النواب بدائرة سمنود.

وعبر الدكتور عمار على حسن عن سعادته بوجوده فى مدينة سمنود بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن وجود شخصية وطنية كشخصية الدكتور أحمد دراج فى مجلس النواب ستعطى للمجلس قوة كونه رمزا وطنيا ومحاربا للفساد، ودعا جموع أهالى مركز ومدينة سمنود لانتخاب دراج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى للدكتور أحمد دراج السياسى البارز والمرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة سمنود بمحافظة الغربية، حيث أقيم المؤتمر بقرية محلة زياد مركز سمنود بحضور الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بحركة كفاية، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان أحد مؤسّسى حركة كفاية والأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، وسامية الشيخ والدة الشهيد محمد الجندى والمئات من أبناء قرى مركز سمنود.

ومن جانبها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بحركة كفاية إن الدكتور أحمد دراج حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية يستطيع أداء دوره من تشريع ورقابة، إضافة إلى الدور الخدمى لأبناء مركز سمنود، معتبرة أن "دراج" أحد دعاة التغيير فى مصر وأحد الرموز الوطنية العاشقة لتراب الوطن.

أما الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير فتحدث عن دور الدكتور أحمد دراج قبل وبعد ثورة 25 يناير، ودوره فى جمع استمارات حملة "تمرد" قبل ثورة 30 يونيو وإزاحة حكم الفاشية الدينية.

وفى كلمة مسجلة للدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى فى مصر دعا الناخبين بدائرة سمنود للتصويت للدكتور أحمد دراج، مؤكدا أنه شخصية وطنية يحب مصر وقادر على تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مطالبا الشباب بدعمه والوقوف خلفه للنهوض بمصر.

أما سامية الشيخ والدة الشهيد محمد الجندى، فأوصت الدكتور أحمد دراج حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية بتحقيق حلم نجلها الشهيد فى أن تصبح مصر فى رخاء واستقرار وتقدم.



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