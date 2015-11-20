مرشح الحركة الوطنية بشبرا الخيمة: سأضع الدائرة على خريطة الخدمات

أكد على صديق مرشح لعضوية مجلس النواب، عن حزب الحركة الوطنية بدائرة شبرا الخيمة أول، فى محافظة القليوبية، أن برنامجه الانتخابى يهدف إلى الارتقاء بشبرا الخيمة ووضعها على خريطة الخدمات والعيشة الكريمة والآدمية.

وأضاف صديق، خلال كلمته بالمؤتمر الانتخابى الجماهيرى أمس الخميس، أن البرنامج يتلخص فى العمل على إنشاء مجمعات مدارس جديدة لحل مشكلة تكدس الفصول وإدخال الصرف الصحى والغاز الطبيعى للمناطق المحرومة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة وتشغيل الشباب.

وشدد على سعيه لأن تكون شبرا الخيمة نموذجا للخدمات يحتذى به على مستوى الجمهورية.