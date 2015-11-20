حملة توقيعات للمطالبة بسرعة تسليم وحدات الأوقاف السكنية بأسوان

بدأت مجموعة من الشباب بأسوان، فى تدشين حملة توقيعات لمطالبة الحكومة بسرعة تسليم الوحدات السكنية بمشروع إسكان الأوقاف "المعطل" بمدينة أسوان منذ بضعة سنوات لحاجزيها.

وقال وليد حكوم، منسق الحملة، "هناك آلاف الأسر بمحافظة أسوان تقدموا للحصول على وحدات سكنية فى مشروع إسكان الأوقاف بنظام الإيجار فى عام 2008، وسددوا مقدمات الحجز وقدره ألف جنيه، لكن لم يتم الانتهاء من تنفيذ شبكة الصرف الصحى لهذا المشروع رغم اكتمال الوحدات السكنية تماماً".

وأوضح حكوم، فى تصريحاتٍ له أن الآلاف من الشباب الأسوانى يشعرون بالإحباط الشديد بسبب تأخر تسليم الوحدات السكنية بمشروع إسكان الأوقاف والتى يبلغ عددها 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب نتيجة سوء التخطيط وعدم تنفيذ الصرف الصحى للمشروع حتى اليوم، رغم أن الوحدات جاهزة للتسليم.

وأشار إلى أنه تم تدشين حملة توقيعات للحاجزين بمشروع إسكان الأوقاف من أجل مخاطبة رئيس الوزراء بسرعة تحديد موعد لتسليم الوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يحلمون باستلام هذه الوحدات السكنية منذ عام 2008 حتى الآن.