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بالصور.. مرشح بدائرة قليوب للأهالى: صوتكم أمانة ونزولكم واجب وطنى

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بالصور.. مرشح بدائرة قليوب للأهالى: صوتكم أمانة ونزولكم واجب وطنى بالصور.. مرشح بدائرة قليوب للأهالى: صوتكم أمانة ونزولكم واجب وطنى
نظم المهندس خالد نعيم مرشح دائرة قليوب، مسيرة طافت شوارع قرية سنديون وأنحاء الدائرة بمشاركة عدد كبير من أنصاره ومؤيديه، أمس الخميس، وحث المرشح أهالى الدائرة على النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية يومى 22 و23.

ووجه المرشح حديثه للأهالى بأن أصواتهم أمانة ونزولهم للجان "واجب واطنى" لاستكمال خارطة المستقبل بآخر استحقاق انتخابى.

وقال المهندس خالد نعيم المرشح المستقل، إنه سيسعى بكل أمانة لإيجاد حلول جذرية لمشكلات الدائرة، بالإضافة إلى دوره التشريعى حال فوزه بعضوية المجلس.

وأكد نعيم خلال جولته الانتخابية أن القضاء على البطالة وتشغيل الشباب من أهم أولوياته، مشددا على أن الشباب هم المستقبل ويجب أن يكونوا طاقة إيجابية لخدمة بلدهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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