بالصور.. صلاح حسب الله يختتم مؤتمراته الانتخابية بنادى المؤسسة بشبرا الخيمة

عقد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية والمرشح عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، مساء أمس الخميس، آخر مؤتمراته الانتخابية بنادى المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة.

حضر المؤتمر، النائبة الدكتورة سحر الهوارى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والفائزة بعضو مجلس النواب بقائمة فى حب مصر عن دائرة الفيوم، ومحمد وهب الله، أمين اتحاد نقابات عمال مصر والمرشح بحزب المحافظين بقائمة فى حب مصر، والإعلامى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وسط مشاركة المئات من أهالى دائرة شبرا الخيمة أول.

وقالت سحر الهوارى إنها جاءت لتساند الدكتور صلاح حسب الله فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مضيفة: "سنكون على قدر المسئولية لأننا أمام أهم برلمان فى تاريخ مصر، والذى يعتبر تشريعيا من الدرجة الأولى".

من جانبه أوضح محمد وهب الله، أمين اتحاد نقابات عمال مصر والمرشح بقائمة فى حب مصر، أنه سيتم تعديل قوانين العمل والخدمة المدنية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، لإعادة نظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك تأمين اجتماعى لعمال التراحيل والباعة الجائلين، مشددا على أن قائمة فى حب مصر ستهتم بتطبيق مادة الدستور الخاصة بالحد الأدنى للأجور.

بدوره أكد الدكتور صلاح حسب الله، المرشح البرلمانى، أنه يراهن على وعى الناخب الشبراوى فى اختيار من يمثله، وأن يشارك بكثافة فى التصويت، متعهدا للناخبين أن يستمر دوره معهم بعد إعلان النتيجة للتواصل والرقابة والمحاسبة والعمل بإيجابية على حل مشاكل أهالى الدائرة.



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